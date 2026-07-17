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Роналду установил антирекорд всех времён на чемпионатах мира по футболу

Роналду установил антирекорд всех времён на чемпионатах мира по футболу
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Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду установил антирекорд в рамках чемпионатов мира.Об этом сообщает OptaJoe.

41-летний игрок стал нападающим, проведшим наибольшее количество матчей в плей-офф ЧМ без голов с игры – 10.

Роналду забил лишь один гол на стадии плей-офф за всю историю своего участия в турнире – Хорватии с пенальти в 1/16 текущего ЧМ (2:1).

Португальская команда вылетела с ЧМ-2026, уступив Испании (0:1) в 1/8 финала.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
0 : 1
Испания
0:1 Мерино – 90+1'    

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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