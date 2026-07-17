«Нью-Йорк Сити» рассчитывает подписать Пулишича после его ухода из «Милана» — СМИ

Клуб МЛС «Нью-Йорк Сити» заинтересован в приобретении полузащитника «Милана» и сборной США Кристиана Пулишича. Об этом сообщает Goal. Президент «Нью-Йорк Сити» Брэд Симс прокомментировал ситуацию.

«Если вы спросите любого из моих 29 коллег по лиге, хотели бы они видеть Кристиана Пулишича в своей команде, то, уверен, получите 29 положительных ответов.

Хотела бы ли сама МЛС видеть Кристиана Пулишича в лиге? Думаю, ответ очевиден — да, но если «Милан» не намерен отпускать его, то обсуждать здесь нечего. Мы убеждены, что однажды Кристиан захочет вернуться домой и сыграть в МЛС. Когда этот момент наступит, мы надеемся, что «Нью-Йорк Сити» будет одним из первых клубов, которые он рассмотрит», — приводит слова Симса Goal.

Контракт 27-летнего вингера с «Миланом» рассчитан до лета 2027 года. По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет € 40 млн. Ранее Пулишич выступал за дортмундскую «Боруссию» и лондонский «Челси».