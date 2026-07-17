Геннадий Орлов выделил слабую сторону Вендела

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о полузащитнике «Зенита» Венделе. Он выделил слабую сторону бразильского хавбека — это игра в обороне.

«У каждого игрока есть сильные и слабые стороны. Вендел не очень хорошо играет в обороне. Он участвует в защите, но не так, как Барриос отбирает мяч. Он строит игру на созидании. Сейчас он делает беговую работу, набирает форму. Посмотрим, как он будет играть со «Спартаком» [в матче за Суперкубок России]», — сказал Геннадий Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».

Напомним, Вендел неоднократно опаздывал на летние тренировочные сборы «Зенита». Летом 2026 года данное дисциплинарное нарушение повторилось.