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Британский парламентарий призвал к отстранению игроков Аргентины за политический баннер

Британский парламентарий призвал к отстранению игроков Аргентины за политический баннер
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Лидер Партии либеральных демократов Великобритании, член Палаты общин Эд Дейви призвал применить санкции по отношению к аргентинским футболистам за политический лозунг. Сборная Аргентины обыграла команду Англии со счётом 2:1 в полуфинале ЧМ-2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

После финального свистка футболисты южноамериканской команды отпраздновали победу с баннером с надписью «Мальвинские острова принадлежат аргентинцам».

«В августе 2024 года Родри и Альваро Мората были справедливо дисквалифицированы на один матч за то, что пели «Гибралтар – это Испания». Теперь аргентинские игроки, которые праздновали с баннером «Мальвины принадлежат аргентинцам», должны быть отстранены от финала», – написал Дейви в соцсети.

Ранее стало известно, что ФИФА не применит санкции к Аргентине за политический баннер до завершения ЧМ.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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