Генич отреагировал на разговоры о том, что Месси ходит пешком и не отрабатывает в обороне

Известный комментатор Константин Генич высказался об игре нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси. Он отреагировал на разговоры о том, что легендарный форвард не отрабатывает в обороне и ходит по полю пешком.

«Все разговоры о том, что Месси куда‑то не добежал, здесь не дошёл, там не доборолся, вообще бессмысленны. Потому что Месси стал мудрым игроком настолько, что он сам чётко понимает, что он обязан тащить команду в ключевых эпизодах», — сказал Генич в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, Месси 39 лет, он в составе сборной Аргентины вышел в финал ЧМ-2026. На турнире Лионель провёл семь матчей, записав на свой счет восемь голов и четыре результативные передачи. Он лидирует в гонке бомбардиров ЧМ.