Евсеев высказался о подготовке махачкалинского «Динамо» к новому сезону

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев высказался о подготовке своей команды к сезону-2026/2027. Он отметил, что у дагестанского клуба нет большой глубины состава.

«У нас не самый большой объём состава, поэтому каждая игра на сборах важна. Каждая даёт пищу для размышлений. В том числе и с точки зрения функциональной готовности, хотя у нас ещё есть время, чтобы подготовиться к 1-му туру чемпионата России», — сказал Евсеев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, в минувшем сезоне РПЛ «Динамо» финишировало на 14-м месте в турнирной таблице. Команда сохранила прописку в элитном дивизионе через стыковые матчи.