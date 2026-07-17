15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Евсеев высказался о подготовке махачкалинского «Динамо» к новому сезону

Евсеев высказался о подготовке махачкалинского «Динамо» к новому сезону
Комментарии

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев высказался о подготовке своей команды к сезону-2026/2027. Он отметил, что у дагестанского клуба нет большой глубины состава.

«У нас не самый большой объём состава, поэтому каждая игра на сборах важна. Каждая даёт пищу для размышлений. В том числе и с точки зрения функциональной готовности, хотя у нас ещё есть время, чтобы подготовиться к 1-му туру чемпионата России», — сказал Евсеев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, в минувшем сезоне РПЛ «Динамо» финишировало на 14-м месте в турнирной таблице. Команда сохранила прописку в элитном дивизионе через стыковые матчи.

Материалы по теме
Решение Олисе, интерес к Головину из РПЛ, финал саги по Воробьёву. Трансферы и слухи дня
Решение Олисе, интерес к Головину из РПЛ, финал саги по Воробьёву. Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android