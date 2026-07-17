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Экс-игрок «Спартака» Крал перешёл в «Копенгаген» свободным агентом

Экс-игрок «Спартака» Крал перешёл в «Копенгаген» свободным агентом
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Экс-полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал перешёл в датский «Копенгаген» свободным агентом. Об этом сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.

28-летний чешский футболист подписал с датским клубом контракт до 30 июня 2028 года.

Ранее Крал выступал за «Унион» из Берлина, «Эспаньол», московскмй «Спартак», «Шальке» и «Вест Хэм».

Чех перешёл в «Спартак» из пражской «Славии» в 2019 году за € 12 млн. В прошедшем сезоне полузащитник провёл за «Унион» 21 матч во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt – € 2,5 млн.

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