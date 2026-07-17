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17 июля главные новости спорта, футбол, ЧМ-2026, трансферы, Лига Европы, баскетбол, Летняя лига НБА, теннис, волейбол

Финал ЧМ-2026 могут перенести, заявление правительства Фолклендов. Главное к утру
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В США опасаются, что финал ЧМ-2026 Испания — Аргентина могут перенести, правительство Фолклендских островов сделало заявление в связи с баннером сборной Аргентины, стали известны судьи главного матча четырёхлетия. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. В США опасаются, что финал ЧМ-2026 Испания — Аргентина могут перенести — источник.
  2. Правительство Фолклендских островов сделало заявление в связи с баннером Аргентины.
  3. Стали известны судьи финала ЧМ-2026 Испания — Аргентина.
  4. Дисциплинарный комитет ФИФА рассмотрит инцидент с баннером Аргентины после ЧМ.
  5. Дональд Трамп посетит финал чемпионата мира — 2026 между Испанией и Аргентиной.
  6. Роналду установил антирекорд всех времён на чемпионатах мира по футболу.
  7. Лионель Месси занимает второе место на ЧМ-2026 по числу выигранных единоборств — Squawka.
  8. Салиба провёл чемпионат мира — 2026 с переломом позвоночника — RMC Sport.
  9. Экс-игрок «Зенита» Алексей Сутормин стал футболистом «Факела».
  10. «Динамо» Киев в серии пенальти переиграло «Университатю» в квалификации Лиги Европы.
  11. Влад Голдин подписал новый контракт с клубом НБА «Майами» — инсайдер.
  12. «Майами» проиграл «Торонто» в матче Летней лиги НБА. Голдин набрал восемь очков.
  13. «Хьюстон» обыграл дома «Бруклин» в Летней лиге НБА, Егор Дёмин набрал 21 очко.
  14. Итоговый турнир АТР — 2027 пройдёт в Турине.
  15. Испания впервые в истории примет женский чемпионат Европы.
Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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