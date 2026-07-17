Финал ЧМ-2026 могут перенести, заявление правительства Фолклендов. Главное к утру

В США опасаются, что финал ЧМ-2026 Испания — Аргентина могут перенести, правительство Фолклендских островов сделало заявление в связи с баннером сборной Аргентины, стали известны судьи главного матча четырёхлетия. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».