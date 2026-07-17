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Никитин рассказал, какой из голов Килиана Мбаппе на ЧМ‑2026 он считает самым красивым

Никитин рассказал, какой из голов Килиана Мбаппе на ЧМ‑2026 он считает самым красивым
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Бывший футболист молодёжной сборной России Алексей Никитин рассказал, какой из голов нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе на ЧМ‑2026 считает самым красивым.

«У Мбаппе был красивый гол в ворота Сенегала ударом издали. Но мне больше всего понравился гол в ворота сборной Швеции, когда он спрятался на фланге, поменялся местами с Баркола и вынырнул с позиции левого нападающего, здорово пробив в левую девятку», — сказал Никитин в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

В финале ЧМ-2026 сборная Испании встретится с Аргентиной. Решающий матч турнира состоится 19 июля в Ист-Ратерфорде (США) на стадионе «Метлайф». Начало встречи запланировано на 22:00 мск. Французы сыграют за третье место с англичанами 19 июля, начало в 00:00 мск.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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