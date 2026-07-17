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«Барселона» напомнила о купающем Ямаля Месси в преддверии финала ЧМ-2026

«Барселона» напомнила о купающем Ямаля Месси в преддверии финала ЧМ-2026
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В преддверии финала чемпионата мира — 2026, где сыграют сборные Испании и Аргентины, пресс-служба каталонской «Барселоны» напомнила об известном факте, как Лионель Месси купал в ванночке Ламина Ямаля. Ямаль, как и Месси, является выпускником академии «Барселоны». Пресс-служба сине-гранатовых выложила фотографию с маленьким Ямалем и Месси, подписав снимок словами «магическое фото».

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Испанцы вышли в финал ЧМ-2026, одержав победу над сборной Франции (2:0) на стадии 1/2 финала турнира. По ходу плей-офф подопечные Луиса де ла Фуэнте также одолели команды Бельгии (2:1), Португалии (1:0) и Австрии (3:0).

Аргентина в полуфинале оказалась сильнее Англии (2:1). На ранних стадиях плей-офф аргентинцы также переиграли Швейцарию (3:1 (1:1, 2:0 д. вр.)), Египет (3:2) и Кабо-Верде (3:2).

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