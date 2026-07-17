«Барселона» напомнила о купающем Ямаля Месси в преддверии финала ЧМ-2026

В преддверии финала чемпионата мира — 2026, где сыграют сборные Испании и Аргентины, пресс-служба каталонской «Барселоны» напомнила об известном факте, как Лионель Месси купал в ванночке Ламина Ямаля. Ямаль, как и Месси, является выпускником академии «Барселоны». Пресс-служба сине-гранатовых выложила фотографию с маленьким Ямалем и Месси, подписав снимок словами «магическое фото».

Испанцы вышли в финал ЧМ-2026, одержав победу над сборной Франции (2:0) на стадии 1/2 финала турнира. По ходу плей-офф подопечные Луиса де ла Фуэнте также одолели команды Бельгии (2:1), Португалии (1:0) и Австрии (3:0).

Аргентина в полуфинале оказалась сильнее Англии (2:1). На ранних стадиях плей-офф аргентинцы также переиграли Швейцарию (3:1 (1:1, 2:0 д. вр.)), Египет (3:2) и Кабо-Верде (3:2).