Соболев — о Суперкубке: вывеска «Зенит» — «Спартак» ярче, чем «Зенит» — «Краснодар»

Форвард «Зенита» Александр Соболев высказался о предстоящем матче за OLIMPBET Суперкубок России со «Спартаком». Он считает, что вывеска встреч красно-белых и сине-бело-голубых является самой яркой в российском футболе.

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал 18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Спартак М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

— Суперкубок против «Спартака» — идеальное начало внутреннего сезона?

— С точки зрения болельщиков — наверное, да. Не в обиду «Краснодару», вывеска «Зенит» — «Спартак» всё-таки выглядит ярче, чем «Зенит» — «Краснодар». Для всей России эти матчи стоят особняком. Тем более это Суперкубок — матч за трофей. Будет интересная игра, — сказал Соболев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.