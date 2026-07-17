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Соболев — о Суперкубке: вывеска «Зенит» — «Спартак» ярче, чем «Зенит» — «Краснодар»

Соболев — о Суперкубке: вывеска «Зенит» — «Спартак» ярче, чем «Зенит» — «Краснодар»
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Форвард «Зенита» Александр Соболев высказался о предстоящем матче за OLIMPBET Суперкубок России со «Спартаком». Он считает, что вывеска встреч красно-белых и сине-бело-голубых является самой яркой в российском футболе.

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Суперкубок против «Спартака» — идеальное начало внутреннего сезона?
— С точки зрения болельщиков — наверное, да. Не в обиду «Краснодару», вывеска «Зенит» — «Спартак» всё-таки выглядит ярче, чем «Зенит» — «Краснодар». Для всей России эти матчи стоят особняком. Тем более это Суперкубок — матч за трофей. Будет интересная игра, — сказал Соболев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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