Магомед‑Шапи Сулейманов объяснил, почему не уехал в Европу из «Краснодара»

Нападающий американского «Спортинг Канзас‑Сити» Магомед‑Шапи Сулейманов объяснил, почему не уехал в европейский клуб из «Краснодара». За «быков» вингер выступал с 2017 по 2024 год. Шапи — воспитанник академии чёрно-зелёных.

— Было приглашение — по-моему, читал в прессе — от «Боруссии» Дортмунд. Это правда? Было?

— Я вам скажу так… Сам оффер (предложение. — Прим. «Чемпионата») сказать, что я видел, я его не видел. Но знаю, что очень много было разговоров [на этот счёт].

— Хорошо. Наверняка предложения были. Ты не поехал туда (в Европу. — Прим. «Чемпионата»), потому что сам не захотел, потому что был агент, который сбил, или потому что Сергей Николаевич сказал: «Ты мне здесь нужен»?

— Думаете, я бы не поехал? Дали бы мне зелёный свет, условно говоря, я бы в первый же день вылетел бы. Я бы поехал. Но это было давно. И в любом случае не всё от меня зависело. Если бы мне сказали, что можно уезжать, я бы поехал. Думаю, это мечта любого футболиста — играть в Европе. Я знаю, что был интерес команд, что мог уехать, но, как говорится, это было в прошлом, — сказал Сулейманов в выпуске на YouTube-канале Fonbet.