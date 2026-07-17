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Клопп встал на защиту Тухеля после поражения Англии в матче с Аргентиной на ЧМ

Клопп встал на защиту Тухеля после поражения Англии в матче с Аргентиной на ЧМ
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Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о критике в адрес Томаса Тухеля, возглавляющего сборную Англии, после поражения в матче с Аргентиной (1:2) в полуфинале чемпионата мира 2026 года.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

«После игры люди всегда говорят, что тренировать легко – что ты просто выбираешь «атаку» или «защиту», и всё. Так это не работает. Футбол гораздо сложнее.

Я вижу критику в адрес Тухеля за попытку удержать преимущество в один гол в матче с Аргентиной, но позвольте мне сказать вам вот что: если бы он этого не сделал, если бы он продолжал идти вперёд и они бы пропустили гол, то те же самые люди говорили бы: «Почему он не контролировал игру? Почему он не удержал преимущество?» В плей-офф, какое бы решение вы ни приняли, кто-то обязательно вас раскритикует.

Я не говорю, что каждое решение идеально, но нужно понимать логику, лежащую в их основе. Управлять игрой на таком этапе никогда не бывает просто. И есть ещё один момент — эта аргентинская команда, её вера, менталитет. Иногда кажется, что в такие моменты с ними происходит что-то особенное», — приводит слова Клоппа The Telegraph.

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