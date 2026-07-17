Деклан Райс трижды прикрыл рот рукой во время матча Англия — Аргентина, но не был удалён

Полузащитник сборной Англии Деклан Райс трижды прикрыл рот рукой во время матча 1/2 финала чемпионата мира 2026 года, в котором его команда уступила Аргентине (1:2), однако арбитр не отреагировал на действия футболиста. Команды играли на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте, США. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Исмаилом Эльфатом (США).

Фото: Кадр из трансляции

Англичанин подходил к оппонентам во время стычки между игроками в начале встречи и говорил им что-то, прикрыв рот. Согласно новому правилу, это должно наказываться удалением, однако футболист избежал санкций и отыграл до 82-й минуты, после чего был заменён.

Ранее за подобные действия на мировом первенстве были удалены нападающий сборной Парагвая Мигель Альмирон в матче группового этапа с Турцией (1:0) и защитник сборной Эквадора Пьеро Инкапье во встрече 1/16 финала с Мексикой (0:2).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).