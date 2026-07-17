The Telegraph поделился информацией о будущем Тухеля в сборной Англии

Работа главного тренера сборной Англии Томаса Тухеля пройдёт «обычную процедуру рассмотрения» после завершения чемпионата мира 2026 года, однако немецкий специалист по-прежнему пользуется поддержкой Футбольной ассоциации Англии (FA), несмотря на поражение «трёх львов» в полуфинале соревнования. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, Тухель будет настаивать, что национальная команда не вышла в финал мирового первенства не из-за его тактических решений, и будет отмечать физическую усталость «трёх львов» к моменту полуфинала.

В матче за третье место сборная Англии встретится с Францией. Игра состоится 19 июля и пройдёт на стадионе «Хард Рок» в Майами. Стартовый свисток судьи прозвучит в 00:00.

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