Александр Соболев рассказал, с кем в «Спартаке» сохранил отношения после ухода в «Зенит»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев рассказал, с кем в «Спартаке» сохранил хорошие отношения после переезда в санкт-петербургский клуб.

— Остались в «Спартаке» парни, с которыми можешь списаться, созвониться?

— Некоторые остались. С Литвиновым, Бабичем, Мартинсом могу пообщаться. Зиньковский сейчас вернулся, Пруцев. Есть ребята, с которыми поддерживаю отношения, — сказал Александр Соболев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, Александр Соболев перешёл из «Спартака» в «Зенит» летом 2024 года. Болельщики обоих клубов скептически восприняли данный трансфер.