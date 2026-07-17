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«Дешам побоялся». Бубнов объяснил поражение Франции от Испании в полуфинале ЧМ-2026

«Дешам побоялся». Бубнов объяснил поражение Франции от Испании в полуфинале ЧМ-2026
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Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался по итогам полуфинального матча чемпионата мира — 2026 между сборными Франции и Испании. Победу со счётом 2:0 в прошедшей встрече одержали испанцы.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Окончен
0 : 2
Испания
0:1 Оярсабаль – 22'     0:2 Порро – 58'    

«Испанцы сыграли в свою игру. Они вообще ничего не выдумывали. И чтобы как-то их удивить, в первую очередь что-то должны были придумать французы. И что нужно было сделать, из чего исходить? У вас самая сильная линия атаки, но, если её не снабжать мячами, она ничего представлять [из себя] не будет. Потому что как они без мяча будут разрывать оборону? И как будут голы забивать? Поэтому что сделали испанцы? Взяли мяч под контроль. И всё. И из-за того, что Рабьо один был, ему приходилось очень много фолить и он получил жёлтую карточку. Его как раз убирать нельзя было, но Дешам побоялся. Дешам вообще всего боялся ещё до игры. И он его убрал», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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