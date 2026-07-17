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«Манчестер Юнайтед» интересен защитник «Интера» стоимостью € 25-30 млн — Джейкобс

«Манчестер Юнайтед» интересен защитник «Интера» стоимостью € 25-30 млн — Джейкобс
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«Манчестер Юнайтед» с апреля проявляет интерес к крайнему защитнику «Интера» Карлосу Аугусто. «Нерадзурри» готовы продать 27-летнего футболиста за € 25-30 млн. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс для The United Stand.

По информации источника, несмотря на интерес к Аугусто, главной трансферной целью «красных дьяволов» на позицию левого защитника остаётся Льюис Холл из «Ньюкасла». Также «Манчестер Юнайтед» проявлял интерес к 20-летнему Оливеру Скарлсу из «Вест Хэма».

В минувшем сезоне Аугусто принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 23 млн.

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