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Дешам отказался предоставить выходной футболистам Франции перед игрой с Англией — L'Équipe

Дешам отказался предоставить выходной футболистам Франции перед игрой с Англией — L'Équipe
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам отказался предоставить выходной игрокам своей команды перед матчем за третье место с Англией, сообщает L'Équipe.

ЧМ-2026 — финальный раунд . За 3-е место
19 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Франция
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Игроки настаивали на том, чтобы им предоставили выходной, чтобы привести мысли в порядок, но Дидье Дешам не уступил. Тренер национальной команды не хочет заканчивать турнир двумя поражениями и поэтому ужесточил контроль над командой.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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