Главное с ЧМ-2026 на 17 июля: Месси — лучший, антирекорд Роналду, возможный перенос финала
«Чемпионат» рассказывает о главных событиях проходящего в эти дни чемпионата мира по футболу 2026 года. В сегодняшней подборке: Криштиану Роналду установил антирекорд, Лионель Месси лидирует в рейтинге лучших игроков ЧМ, а финал мундиаля может быть перенесён.
Главное с ЧМ-2026 на 17 июля:
- Роналду установил антирекорд всех времён на чемпионатах мира по футболу.
- Месси — лучший игрок ЧМ-2026 по версии The Athletic.
- В США опасаются, что финал ЧМ-2026 Испания — Аргентина могут перенести.
- Болельщики создали петицию с требованием переиграть матч Франция — Испания на ЧМ-2026.
- Тухель объяснил стиль футбола сборной Англии: «У нас в ДНК не заложено владеть мячом, как Испания или Аргентина».
- Дисциплинарный комитет ФИФА рассмотрит инцидент с баннером Аргентины после ЧМ.
- Кейн обратился к болельщикам после поражения Англии в полуфинале ЧМ-2026
- Линекер иронично допустил, что Тухель — немецкий шпион в сборной Англии.
- Камил Гаджиев ответил, в каком случае Месси превзойдёт Марадону и станет величайшим
- Правительство Фолклендских островов сделало заявление в связи с баннером Аргентины на ЧМ.
С результатами последнего игрового дня можно ознакомиться здесь, а с расписанием оставшихся матчей ЧМ-2026 – тут.
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