Главное с ЧМ-2026 на 17 июля: Месси — лучший, антирекорд Роналду, возможный перенос финала

«Чемпионат» рассказывает о главных событиях проходящего в эти дни чемпионата мира по футболу 2026 года. В сегодняшней подборке: Криштиану Роналду установил антирекорд, Лионель Месси лидирует в рейтинге лучших игроков ЧМ, а финал мундиаля может быть перенесён.

Главное с ЧМ-2026 на 17 июля:

С результатами последнего игрового дня можно ознакомиться здесь, а с расписанием оставшихся матчей ЧМ-2026 – тут.