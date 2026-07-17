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Главное с ЧМ-2026 на 17 июля: Месси — лучший, антирекорд Роналду, возможный перенос финала

Главное с ЧМ-2026 на 17 июля: Месси — лучший, антирекорд Роналду, возможный перенос финала
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«Чемпионат» рассказывает о главных событиях проходящего в эти дни чемпионата мира по футболу 2026 года. В сегодняшней подборке: Криштиану Роналду установил антирекорд, Лионель Месси лидирует в рейтинге лучших игроков ЧМ, а финал мундиаля может быть перенесён.

Главное с ЧМ-2026 на 17 июля:

  1. Роналду установил антирекорд всех времён на чемпионатах мира по футболу.
  2. Месси — лучший игрок ЧМ-2026 по версии The Athletic.
  3. В США опасаются, что финал ЧМ-2026 Испания — Аргентина могут перенести.
  4. Болельщики создали петицию с требованием переиграть матч Франция — Испания на ЧМ-2026.
  5. Тухель объяснил стиль футбола сборной Англии: «У нас в ДНК не заложено владеть мячом, как Испания или Аргентина».
  6. Дисциплинарный комитет ФИФА рассмотрит инцидент с баннером Аргентины после ЧМ.
  7. Кейн обратился к болельщикам после поражения Англии в полуфинале ЧМ-2026
  8. Линекер иронично допустил, что Тухель — немецкий шпион в сборной Англии.
  9. Камил Гаджиев ответил, в каком случае Месси превзойдёт Марадону и станет величайшим
  10. Правительство Фолклендских островов сделало заявление в связи с баннером Аргентины на ЧМ.

С результатами последнего игрового дня можно ознакомиться здесь, а с расписанием оставшихся матчей ЧМ-2026 – тут.

Календарь ЧМ по футбол 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футбол 2026 года
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