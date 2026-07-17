Видео: эмоциональная реакция судьи Винчича, узнавшего о назначении на финал ЧМ-2026

Словенский судья Славко Винчич эмоционально отреагировал, когда узнал о назначении на финал чемпионата мира 2026 года. 46-летний арбитр закрыл лицо руками, затем обнялся с коллегами, а также получил специальную чёрную судейскую майку на решающую игру.

Эмоции судьи Винчича, узнавшего о назначении на финал ЧМ-2026:

Помогать Винчичу на финале мирового первенства будут соотечественники Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. В роли резервного арбитра выступит Адхам Махадмех, а в качестве резервного помощника – Мохаммад Аль-Калаф. Оба судьи из Иордании.

В финале чемпионата мира сборная Аргентины сыграет с Испанией. Матч состоится в воскресенье, 19 июля. Встреча пройдёт на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.