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Видео: эмоциональная реакция судьи Винчича, узнавшего о назначении на финал ЧМ-2026

Видео: эмоциональная реакция судьи Винчича, узнавшего о назначении на финал ЧМ-2026
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Словенский судья Славко Винчич эмоционально отреагировал, когда узнал о назначении на финал чемпионата мира 2026 года. 46-летний арбитр закрыл лицо руками, затем обнялся с коллегами, а также получил специальную чёрную судейскую майку на решающую игру.

Эмоции судьи Винчича, узнавшего о назначении на финал ЧМ-2026:

Помогать Винчичу на финале мирового первенства будут соотечественники Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. В роли резервного арбитра выступит Адхам Махадмех, а в качестве резервного помощника – Мохаммад Аль-Калаф. Оба судьи из Иордании.

В финале чемпионата мира сборная Аргентины сыграет с Испанией. Матч состоится в воскресенье, 19 июля. Встреча пройдёт на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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