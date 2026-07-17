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«Обкуренные наркоманы». Бубнов — о сборной Аргентины в первом тайме матча с Англией на ЧМ

«Обкуренные наркоманы». Бубнов — о сборной Аргентины в первом тайме матча с Англией на ЧМ
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Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о сборной Аргентины в первом тайме матча 1/2 финала чемпионата мира 2026 года с Англией (2:1).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

«Аргентинцы вышли в первом тайме не в футбол играть, а мстить англичанам за Фолклендские острова. Они до сих пор это англичанам не могут простить. Причём вот эти все поколения, которые сейчас сыграли, и аргентинцы, и англичане – их тогда вообще на свете не было. Но всё помнится, всё передаётся от поколения к поколению.

Когда они когда вышли гимн петь, я такого не видел. Такое впечатление, что это обкуренные, обколотые наркоманы вышли, которые готовы сейчас идти на смертный бой, там костьми ложиться. Как Месси пел, как тренер пел… Причём в это время стадион весь свистел, это их ещё больше заводило.

В общем-то, весь первый тайм ушёл на то, что аргентинцы пытались запугать англичан. Но англичане-то физически помощнее аргентинцев, они им ответили. Вот. Те более-менее успокоились. Но футбола не было, ни одного удара по воротам практически, опасных не было. Шло это бодалово, в основном, в середине поля. И футбол можно было, в принципе, не смотреть, выключать и идти спать. И если бы это было не в полуфинале, я бы так и сделал, если б они там в группе играли», — сказал Бубнов в аудио в своём телеграм-канале.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

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Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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