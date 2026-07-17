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Аршавин назвал главного «бычару» российского футбола

Аршавин назвал главного «бычару» российского футбола
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Бывший нападающий лондонского «Арсенала» и санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин ответил на вопрос, кто является главным «бычарой» российского футбола. Аршавин выбрал экс-защитника «Локомотива» Вадима Евсеева.

— Главный бычара российского футбола?
— Ну, дерзкий — это Вадик Евсеев у нас был. Но я бы не сказал, что он прям быковал.

— А вы с ним сталкивались?
— Да нет… Ну, он вот когда злой такой, всё равно добрый по натуре. Мне так кажется. По глазам видно.

— Он ведь на вашем фланге играл?
— Я против него точно играл. И потом в сборной пересекались с ним, — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

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