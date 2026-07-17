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Соболев предположил, почему почти три года не играл за сборную России

Соболев предположил, почему почти три года не играл за сборную России
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Форвард санкт-петербургского «Зенита» Александр Соболев предположил, почему почти три года не вызывался в сборную России.

— Понимаешь, почему почти на три года выпал из обоймы?
— Первое время в «Зените» я не лучшую игру показывал. А потом, у нас же говорят, что в сборную вызывают футболистов до 30 лет. Если в ближайшее время официальных матчей не будет, может, и правильнее приглашать более молодых ребят, 25-26 лет.

— Ты по этому поводу сильно не заморачиваешься?
— Вообще не переживаю. Конечно, хочется сыграть. Сборная есть сборная. Но лучше дать дорогу молодым, чтобы они почувствовали, что такое национальная команда, и, когда нас допустят до официальных турниров, были к этому готовы, — сказал Александр Соболев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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