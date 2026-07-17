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Владимир Быстров назвал фаворита в матче «Зенит» — «Спартак» за Суперкубок

Владимир Быстров назвал фаворита в матче «Зенит» — «Спартак» за Суперкубок
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Бывший российский футболист Владимир Быстров назвал фаворита в матче за OLIMPBET Суперкубок России между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком». Встреча пройдёт 18 июля на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Начало — в 19:30 мск.

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В матче за Суперкубок фаворитом будет «Зенит». «Спартак» может навязать борьбу за счёт того, что у них сохранился тренер и костяк команды. Всё-таки что-то уже должны сделать», — сказал Быстров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Отметим, что во время профессиональной карьеры футболиста Быстров выступал и за красно-белых, и за сине-бело-голубых.

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