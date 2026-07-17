Владимир Быстров назвал фаворита в матче «Зенит» — «Спартак» за Суперкубок

Бывший российский футболист Владимир Быстров назвал фаворита в матче за OLIMPBET Суперкубок России между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком». Встреча пройдёт 18 июля на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Начало — в 19:30 мск.

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал 18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Спартак М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«В матче за Суперкубок фаворитом будет «Зенит». «Спартак» может навязать борьбу за счёт того, что у них сохранился тренер и костяк команды. Всё-таки что-то уже должны сделать», — сказал Быстров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Отметим, что во время профессиональной карьеры футболиста Быстров выступал и за красно-белых, и за сине-бело-голубых.