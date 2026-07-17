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Фото: гостевая форма ЦСКА на сезона 2026/2027

ЦСКА представил новую гостевую форму на сезон-2026/2027
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ЦСКА в телеграм-канале опубликовал фотографии новой гостевой формы на сезон-2026/2027.

Фото: Пресс-служба ПФК ЦСКА

Фото: Пресс-служба ПФК ЦСКА

Фото: Пресс-служба ПФК ЦСКА

«В этом году ПФК ЦСКА исполняется 115 лет. Монохромное исполнение комплекта вдохновлено временем, в котором, словно в мраморе, армейский клуб больше века высекает победы, трофеи и славные имена своих легенд.

Узор на форме отсылает к эмблеме ПФК ЦСКА. Лавровые листья символизируют победы. Дубовые – мужество и стойкость», — написано в сообщении ЦСКА.

По итогам минувшего сезона Мир РПЛ ЦСКА набрал 51 очко и занял пятое место. В 1-м туре нового сезона чемпионата России красно-синие встретятся с «Балтикой». Игра состоится 24 июля.

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