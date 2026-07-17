Аршавин отреагировал на сравнение Килиана Мбаппе с легендарным Роналдо

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» и санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал сравнение нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе с легендарным бразильским форвардом Роналдо.

— А вы видели сравнение сборной Франции нынешней со сборной Бразилии 2002 года?

— Нет, а что там?

— Ну, что Мбаппе — это как Роналдо-феномен, Дембеле — как Ривалдо, Олисе — как Роналдиньо. Вы к такому сравнению как относитесь?

— По величине футболистов, которыми эти могут быть, а те были, в целом близко.

— Мбаппе чем-то похож на Зубастика?

— Блин… Ну, Роналдо покруче, если честно.

— Почему?

— А ты видел, как он обыгрывал на раннем этапе карьеры? В ПСВ, «Барселоне»?

— До крестов?

— Может быть… Он с центра поля брал и обыгрывал, — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.