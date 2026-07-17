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AS раскрыл, сколько «Барселона» заработает за участие игроков в ЧМ-2026

AS раскрыл, сколько «Барселона» заработает за участие игроков в ЧМ-2026
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Международная федерация футбола (ФИФА) выплатит «Барселоне» € 2,8 млн за участие 16 футболистов сине-гранатовых в чемпионате мира 2026 года. Об этом сообщает AS.

По информации источника, каталонский клуб получит меньше денег по сравнению с 2022 годом, когда за участие футболистов в мировом первенстве «блаугране» выплатили € 4,4 млн.

Подчёркивается, что все клубы получат $ 2362 (€ 2063) за каждого игрока, задействованного в каждом матче квалификационного этапа, независимо от того, провёл ли футболист на поле хотя бы минуту. На самом чемпионате мира 2026 года выплаты возросли до € 4330 в день за каждого игрока — начиная с первого дня сбора и заканчивая днём после последнего матча национальной команды на турнире.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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