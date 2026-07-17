Александр Елагин сравнил Мбаппе и Месси с точки зрения лидерских качеств

Известный футбольный комментатор Александр Елагин заявил, что нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе не проявил себя как лидер в матче 1/2 финала чемпионата мира — 2026 с национальной командой Испании (0:2). Также Елагин отметил, что форвард сборной Аргентины Лионель Месси, в отличие от Мбаппе, показывает себя лидером в тяжёлых ситуациях.

«К сожалению, как лидер он себя здесь не проявил. Опять же, многие будут говорить по поводу Месси. Ну мы же видим, какая разница. Я сейчас не беру с точки зрения футбольной! Футбольной — это понятно. Но он лидером себя показывает в тяжелейших ситуациях», — сказал Елагин в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».