Александр Соболев рассказал, когда был ближе всего к трансферу в Европу

Форвард санкт-петербургского «Зенита» Александр Соболев рассказал, когда был ближе всего к переезду в европейский чемпионат.

«Желание возникало, конечно. Когда мы в группе Лиги Европы первое место заняли, наверное, лучший момент для этого был. Я один матч только пропустил, в пяти играх четыре гола забил — по два «Наполи» и «Лестеру». Голевой пас отдал. Думал, если «Лейпцигу» хотя бы один забью, вариант обязательно появится. К сожалению, нас дисквалифицировали и в 1/8 финала мы не сыграли. Все голы, можно сказать, сгорели, и на этом всё закончилось. После нашей дисквалификации уже всем не до того было», — сказал Александр Соболев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.