Сесар Навас назвал сильные стороны новичка «Спартака» Виктора Парады

Бывший защитник и многолетний капитан казанского «Рубина» Сесар Навас назвал сильные стороны новобранца «Спартака» Виктора Парады. Испанский футболист присоединился к красно-белым в это трансферное окно, перейдя из «Алавеса».

«Виктор Парада — очень хороший защитник. Он обладает большим физическим потенциалом, что позволяет ему очень хорошо доминировать в воздушных единоборствах. Его сильная игра один в один позволяет ему выступать в качестве центрального защитника. Тактически он умный игрок. Хотя атакующий аспект — это не то, что у него выделяется больше всего. Но Виктор также создаёт опасность своими подключениями к атаке», — сказал Навас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.