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«Я не знаю, как это изменить». Невилл объяснил причину поражения Англии от Аргентины на ЧМ

«Я не знаю, как это изменить». Невилл объяснил причину поражения Англии от Аргентины на ЧМ
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл объяснил причину поражения сборной Англии от Аргентины в матче 1/2 финала ЧМ-2026 (1:2).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

«Этот вечер стал отрезвляющим для Англии, но турнир в целом был хорошим. Болельщики будут крайне разочарованы, но я с самого начала не рассчитывал на нашу победу в турнире. Возможно, оптимисты среди нас думали, что мы победим, но я никогда не чувствовал, что это так. Я считаю, что выход в полуфинал — это невероятное достижение.

В действительности повторяются те же самые закономерности, которые наблюдались у Англии на турнирах за последние 20-30 лет.

Тухель решил попытаться выиграть игру тем же способом, каким он это сделал вдесятером с Мексикой: мы проявили решительность, стойкость, сплочённость, компактность и в итоге одержали победу. Он пытался сделать то же самое, чтобы довести игру до конца, но на нас обрушилась лавина давления с отличными навесами, и нас просто подвело качество игры.

Это то, в чем английские команды так часто грешат. Я не знаю, как это изменить. Я участвовал в восьми турнирах в качестве игрока или тренера — в пяти из них мы выбывали по пенальти. Во многих случаях мы отступали в свою штрафную, играя очень глубоко, не атакуя. Полная противоположность английскому футболу.

Я могу объяснить это только одним – ноги начинают тяжелеть, начинаешь испытывать давление, защищая своё преимущество, думаешь, что сможешь добиться успеха, сохранив ворота в неприкосновенности и не позволив мячу попасть в сетку, вместо того, чтобы подумать о контратаке и втором голе. Я сам испытал на себе подобное», — приводит слова Невилла Sky Sports.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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