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«Ньюкасл» может перехватить у «Зенита» трансфер Данило из «Ботафого» — Globo

«Ньюкасл» может перехватить у «Зенита» трансфер Данило из «Ботафого» — Globo
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«Ботафого» работает над обеспечением перехода полузащитника Данило в «Зенит» или «Ньюкасл». Обе команды ведут переговоры с бразильским клубом. Об этом сообщает Globo.

По информации источника, сине-бело-голубые готовы заплатить € 40 млн за трансфер 25-летнего футболиста — сумму, на которую рассчитывал «Ботафого». Однако препятствием в переходе Данило в «Зенит» может стать желание самого футболиста продолжить карьеру в большом европейском клубе.

На текущий момент «Ньюкасл» не делал предложения о переходе Данило, но оно может поступить, если полузащитник «сорок» Бруно Гимарайнс перейдёт в «Арсенал». Подчёркивается, что Данило и Гимарайнс работают с одной группой агентов.

За «Ботафого» Данило играет с лета 2025 года. За этот период он принял участие в 41 встрече во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 32 млн.

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