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«Я не думаю о его будущем». Невилл — о Тухеле после поражения Англии от Аргентины на ЧМ

«Я не думаю о его будущем». Невилл — о Тухеле после поражения Англии от Аргентины на ЧМ
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о главном тренере сборной Англии Томасе Тухеле после поражения национальной команды от Аргентины в матче 1/2 финала ЧМ-2026 (1:2).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

«Я не думаю о его будущем. Давление на него вполне оправданно, он пытался добиться успеха определённым образом.

Большинство не согласится с тем, как он подошёл к этому… Его будут критиковать, потому что он был главным тренером, способным изменить ход игры в напряжённые моменты. Его пригласили, чтобы он смог справиться с этим, но он не справился, поэтому на него будут оказывать давление.

Но я никогда не ожидал, что Англия выиграет этот турнир. В конечном итоге я считаю, что мы не умеем контролировать мяч в самых важных матчах в самые ответственные моменты. Это вина Англии на протяжении многих лет», — приводит слова Невилла Sky Sports.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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