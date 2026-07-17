Александр Соболев оценил свои шансы выступить на ЧМ-2030 и ЧМ-2034 со сборной России

Форвард «Зенита» и сборной России Александр Соболев оценил свои шансы сыграть на чемпионате мира по футболу после возвращения россиян в международные турниры.

— Жива ещё надежда самому побывать на Кубке мира?

— Не знаю на самом деле… В следующем году мне 30, к ЧМ-2030 будет 33. Если на ближайший чемпионат мира нас допустят, возможно, ещё и сыграю. А через один, в 37, наверное, уже точно не попаду. Печально, конечно. Хочется играть в еврокубках, за сборную в официальных матчах. Тем более наше, моё время идёт, и немного обидно, что всё это проходит мимо, — сказал Александр Соболев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.