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Владимир Быстров оценил возможный переход Воробьёва из «Локомотива» в «Краснодар»

Владимир Быстров оценил возможный переход Воробьёва из «Локомотива» в «Краснодар»
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Известный российский экс-футболист Владимир Быстров оценил возможный переход нападающего Дмитрия Воробьёва из «Локомотива» в «Краснодар». Ранее в СМИ появились новости, что стороны практически закрыли сделку, игрок якобы подпишет с «быками» контракт до 2030 года.

«Мы видим, что в последнее время Джон Кордоба подсел — ему очень тяжело давалась концовка. Не факт, что он сможет третий сезон тащить команду. Поэтому для «Краснодара» трансфер Воробьёва — замечательный. Всегда хорошо иметь двух нападающих. «Локомотив» же просрал очередного нападающего», — сказал Быстров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

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