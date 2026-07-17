Футбольный эксперт Александр Бубнов объяснил причину поражения сборной Англии от Аргентины в матче 1/2 финала ЧМ-2026 (1:2).

«Англичане то ли подустали, то ли решили удержать счёт победный. Они, во-первых, отошли на свою половину поля, потом выпустили защитников высокорослых, чтобы наверху не проигрывать. Они отдали инициативу, Кейн с Беллингемом вообще опустились к своей штрафной площадке и, в принципе, оборонялись с полузащитниками и защитниками. И поэтому никакой контригры впереди не было. Ясно было, что если аргентинцы вот так продолжат играть, то рано или поздно они забьют. Так и получилось. Ну, а так как всех креативных футболистов-полузащитников почти англичане поменяли, плюс они подустали, то им уже атаковать, как говорится, было нечем. Аргентинцы стали их просто рвать, две штанги, три раза вратарь выручал англичан», — сказал Бубнов в аудио в своём телеграм-канале.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).