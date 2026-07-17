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Андрей Аршавин объяснил, почему считает удавшимся чемпионат мира — 2026

Андрей Аршавин объяснил, почему считает удавшимся чемпионат мира — 2026
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Бывший нападающий лондонского «Арсенала», санкт-петербургского «Зенита», «Кубани» и «Кайрата» Андрей Аршавин объяснил, почему считает удавшимся чемпионат мира — 2026. В финале турнира сыграют сборные Аргентины и Испании. Матч пройдёт на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). Начало запланировано на 22:00 мск.

— Как вам чемпионат мира в целом?
— Мне кажется, он удался.

— В плане?
— Много хороших матчей, есть свои звёзды, свои герои. Там Возинья такой феномен футбольный. Видишь, надо просто одну игру хорошо сыграть — и на тебя подписываются 20 млн человек, — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

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