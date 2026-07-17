Мак Аллистер: Месси делает разницу и в 39 лет. Надеемся, он останется в сборной подольше

Полузащитник сборной Аргентины Алексис Мак Аллистер высказался о значении нападающего и капитана Лионеля Месси для национальной команды. В финале чемпионата мира 2026 года Аргентина сыграет с Испанией (19 июля).
– Месси сыграет ещё в одном финале чемпионата мира в возрасте 39 лет. Не пытаетесь ли вы убедить его остаться в национальной команде подольше?
– Это сложная ситуация. В конце концов, это его личное решение. Я не знаю, принял ли он его уже.
Но если Лео ещё не принял решение, то мы всегда говорим ему, что даже в этом возрасте он делает разницу. Это очень важно для нас. Игра с Месси значит многое для нас. Надеемся, он останется как можно дольше, но увидим, что произойдёт», — приводит слова Мак Аллистера DSPORTS.
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