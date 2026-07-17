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«Мало кто бы отказался». Магомед‑Шапи Сулейманов — о переходе Сперцяна в «Аль-Ахли»

«Мало кто бы отказался». Магомед‑Шапи Сулейманов — о переходе Сперцяна в «Аль-Ахли»
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Нападающий американского «Спортинг Канзас‑Сити» Магомед‑Шапи Сулейманов высказался об армянском полузащитнике Эдуарде Сперцяне. В это трансферное окно хавбек покинул «Краснодар» и присоединился к саудовскому клубу «Аль-Ахли».

«Я считаю, что свою главную задачу он сделал, они стали чемпионами с «Краснодаром». Если бы они не стали чемпионами, возможно, он бы остался. И плюс ко всему — считаю, что сейчас Саудовская Аравия… Вот в ту команду, в которую он перешёл… Там очень хорошие футболисты. Там лига плюс-минус… Она развивается. Ну и каждый человек понимает, что те финансы, которые дают в Саудовской Аравии, вряд ли кто-то даст в той же Европе. Считаю, сейчас он очень правильное решение принял. Очень верное. Думаю, мало кто из футболистов бы отказался от такого предложения», — сказал Сулейманов в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

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