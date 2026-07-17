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Шерки обратился к болельщикам перед матчем сборной Франции с Англией на ЧМ-2026

Шерки обратился к болельщикам перед матчем сборной Франции с Англией на ЧМ-2026
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Полузащитник сборной Франции Райан Шерки обратился к болельщикам, подведя итоги выступления национальной команды на чемпионате мира 2026 года. В матче за третье место мирового первенства французам предстоит встретиться со сборной Англии.

ЧМ-2026 — финальный раунд . За 3-е место
19 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Франция
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Никогда не забывайте, мы вернёмся, и мы вернёмся ещё сильнее! Прежде всего, мы вернёмся, чтобы объединить всех вокруг национальной символики. Мы чувствовали, что вся Франция едина, и это невероятно», — приводит слова Шерки аккаунт сборной Франции в социальной сети Х.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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