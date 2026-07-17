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Александр Соболев: надеюсь, я немножко вернул свой должок Семаку

Александр Соболев: надеюсь, я немножко вернул свой должок Семаку
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Нападающий «Зенита» Александр Соболев высказался о своей игре в составе сине-бело-голубых.

«Меня хорошо приняли и тренеры, и футболисты, и персонал. С первого дня ощущал максимальную поддержку. Даже при далеко не лучшей моей игре — я всё понимаю, мне не 15 лет — Сергей Богданович выпускал меня на поле. Другой бы сказал: «Всё, хорош, не пошло». А он до конца верил — и это принесло свои плоды. За это я ему безмерно благодарен. У нас и Анюков, Симутенков, весь тренерский штаб постоянно помогают, подсказывают, и не только мне — вообще всем ребятам. Сейчас коллектив в «Зените» прекрасный, с бразильцами всё время шутим. Всё супер.

Мы часто разговаривали [с Семаком]. Я и сам к нему подходил — благодарил за то, что выпускает, несмотря на плохую игру. Допускаю, что это было не лучшим решением для команды, но он верил в меня, и за это ему огромное спасибо. Надеюсь, я немножко вернул свой должок (улыбается)», — сказал Александр Соболев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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