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Аргентина была удивлена оборонительной тактикой Англии в полуфинале ЧМ — The Independent

Аргентина была удивлена оборонительной тактикой Англии в полуфинале ЧМ — The Independent
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Сборная Аргентины была удивлена реакцией Англии на забитый мяч на 55-й минуте в матче полуфинала чемпионата мира 2026 года и «шокирована» оборонительными тактическими заменами главного тренера «трёх львов» Томаса Тухеля, поскольку «альбиселесте» готовилась к появлению быстрых футболистов во втором тайме. Об этом сообщает The Independent.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

По информации источника, главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони готовился к тому, что у Англии на поле выйдут нападающие Букайо Сака или Нони Мадуэке к перерыву на «водопой» во втором тайме, однако с 72-й по 82-ю минуту Тухель выпустил трёх защитников, после чего «три льва» стали глубже обороняться. Подчёркивается, что это позволило Аргентине активнее атаковать, а Скалони — выпустить форварда Лаутаро Мартинеса, забившего победный гол.

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