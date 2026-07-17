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Франческо Тотти определил ключевых футболистов чемпионата мира — 2026

Франческо Тотти определил ключевых футболистов чемпионата мира — 2026
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Бывший нападающий итальянской «Ромы» Франческо Тотти ответил на вопрос, кто лично для него главные футболисты проходящего в эти дни чемпионата мира — 2026. В финале турнира сыграют сборные Испании и Аргентины. Встреча пройдёт 19 июля и начнётся в 22:00 мск.

— Если бы этот чемпионат мира можно было бы назвать противостоянием конкретных игроков, кто бы это был? Кто главные футболисты этого турнира для вас?
— Главные герои — те, кого все и ожидали увидеть. Мбаппе, Месси, Холанд, Беллингем, Кейн. Они делали результат и помогли своим сборным пройти как можно дальше, — сказал Тотти в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

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