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Беллингем обратился к болельщикам после поражения сборной Англии от Аргентины на ЧМ

Беллингем обратился к болельщикам после поражения сборной Англии от Аргентины на ЧМ
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Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем обратился к болельщикам после поражения национальной команды от Аргентины в матче 1/2 финала ЧМ-2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

«Мне было трудно подобрать слова, чтобы описать то, что произошло вчера и в последние несколько недель… Спасибо вам за невероятную поддержку на родине и всем, кто потратил свои с трудом заработанные деньги на поездки. Не позволяйте единству и любви, которые мы видим в нашей стране, закончиться этой кампанией. Когда мы вместе, мы можем достичь великих целей… и мы их достигнем! Мы вас любим!» — написал Беллингем на своей странице в социальной сети.

В матче за третье место мирового первенства англичанам предстоит встретиться со сборной Франции.

ЧМ-2026 — финальный раунд . За 3-е место
19 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Франция
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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