Беллингем обратился к болельщикам после поражения сборной Англии от Аргентины на ЧМ

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем обратился к болельщикам после поражения национальной команды от Аргентины в матче 1/2 финала ЧМ-2026.

«Мне было трудно подобрать слова, чтобы описать то, что произошло вчера и в последние несколько недель… Спасибо вам за невероятную поддержку на родине и всем, кто потратил свои с трудом заработанные деньги на поездки. Не позволяйте единству и любви, которые мы видим в нашей стране, закончиться этой кампанией. Когда мы вместе, мы можем достичь великих целей… и мы их достигнем! Мы вас любим!» — написал Беллингем на своей странице в социальной сети.

В матче за третье место мирового первенства англичанам предстоит встретиться со сборной Франции.