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Тренер «Зенита» Тимощук высказался о новых правилах в РПЛ

Тренер «Зенита» Тимощук высказался о новых правилах в РПЛ
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Тренер петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук высказался о введении новых футбольных правил в Российской Премьер-Лиге. Накануне в Москве состоялся судейский брифинг, на котором было объявлено о внедрении в сезоне-2026/2027 новых международных правил от ФИФА и IFAB.

«Мы принимаем любые правила и трактовки, которые вносятся, но надо понимать, насколько они будут всегда трактоваться одинаково. Мы видим в чемпионате разные моменты, к которым есть вопросы, но не всегда есть ответ», — сказал Анатолий Тимощук в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, «Зенит» является действующим чемпионом Российской Премьер-Лиги.

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