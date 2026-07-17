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«Надеюсь, будут играть, а не заниматься идиотизмом». Бубнов — перед финалом ЧМ-2026

«Надеюсь, будут играть, а не заниматься идиотизмом». Бубнов — перед финалом ЧМ-2026
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Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего финального матча чемпионата мира 2026 года, в котором встретятся сборные Испании и Аргентины.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Интересно будет посмотреть на аргентинцев в финале с испанцами. Как команда, испанцы класснее и лучше организованы с точки зрения контроля мяча и атаки, чем англичане. Вот как они в финале там себя будут вести?
Надеюсь, что к испанцам у них никаких претензий нет с точки зрения политики. Вот. И они с первых минут с испанцами будут играть в футбол, а не заниматься вот этим идиотизмом, которым они занимались в первом тайме с англичанами», — сказал Бубнов в аудио в своём телеграм-канале.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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