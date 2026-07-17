«Надеюсь, будут играть, а не заниматься идиотизмом». Бубнов — перед финалом ЧМ-2026

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего финального матча чемпионата мира 2026 года, в котором встретятся сборные Испании и Аргентины.

«Интересно будет посмотреть на аргентинцев в финале с испанцами. Как команда, испанцы класснее и лучше организованы с точки зрения контроля мяча и атаки, чем англичане. Вот как они в финале там себя будут вести?

Надеюсь, что к испанцам у них никаких претензий нет с точки зрения политики. Вот. И они с первых минут с испанцами будут играть в футбол, а не заниматься вот этим идиотизмом, которым они занимались в первом тайме с англичанами», — сказал Бубнов в аудио в своём телеграм-канале.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).