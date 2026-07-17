Тухель мог быть досрочно уволен в случае вылета Англии до 1/4 финала ЧМ — The Athletic

Футбольная ассоциация Англии (FA) могла досрочно расторгнуть контракт с главным тренером национальной команды Томасом Тухелем в случае её вылета до 1/4 финала чемпионата мира – 2026. При этом немецкий специалист, чьё трудовое соглашение рассчитано до 2028 года, получил бы компенсацию. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, Тухель также может сам досрочно расторгнуть контракт, если решит продолжить работу в клубном футболе. Однако в таком случае он должен будет выплатить компенсацию FA.

Маловероятно увольнение немецкого тренера после поражения «трёх львов» в полуфинале мирового первенства с Аргентиной (1:2). Ожидается, что Тухель будет готовить Англию к чемпионату Европы 2028 года.

В матче за третье место сборная Англии встретится с Францией. Игра состоится 19 июля и пройдёт на стадионе «Хард Рок» в Майами. Стартовый свисток судьи прозвучит в 00:00.

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