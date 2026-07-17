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Инфантино посетил премьеру документального фильма о Джоковиче

Инфантино посетил премьеру документального фильма о Джоковиче
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Президент ФИФА Джанни Инфантино опубликовал у себя на странице в соцсети пост, где рассказал, что посетил в Нью-Йорке премьеру документального фильма о 24-кратном чемпионе турниров «Большого шлема» сербском теннисисте Новаке Джоковиче.

«Какое счастье – встретить звезду тенниса! Новак Джокович на премьере его документального фильма, который скоро выйдет в свет», – написал Инфантино под видео, где запечатлён с сербом.

Документальный фильм о Джоковиче выйдет 20 августа 2026 года на стриминговой платформе Amazon Prime. Лента расскажет о детстве теннисиста в охваченной войной Сербии, о финансовых трудностях, через которые прошла его семья ради развития его карьеры, а также о том, как он ворвался в мировой теннис, оказавшись в тени противостояния Роджера Федерера и Рафаэля Надаля. Режиссёром фильма стал Джейсон Хейр, который снял сериал о баскетболисте Майкле Джордане и клубе «Чикаго Буллз» — «Последний танец».

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