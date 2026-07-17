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«Он мяча чаще касался». Аршавин — о том, что у Возиньи больше обводок на ЧМ, чем у Роналду

«Он мяча чаще касался». Аршавин — о том, что у Возиньи больше обводок на ЧМ, чем у Роналду
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Бывший нападающий лондонского «Арсенала» и санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал информацию, что у голкипера Кабо-Верде Возиньи было больше успешных обводок, чем у португальского нападающего Криштиану Роналду на чемпионате мира — 2026. Сборная Кабо-Верде вылетела из турнира на стадии 1/16 финала, Португалия добралась до 1/8.

— У него (Возиньи. — Прим. «Чемпионата») обводок больше, чем у Роналду. Успешных.
— Ну это неудивительно, в принципе.

— Почему?
— Он мяча чаще касался, чем Роналду.

— А вы верите в эту теорию, что игроки сборной Португалии не хотели играть на Роналду? Специально ему мяч не давали.
— Может быть, при прочих равных они считали, что ему лучше не давать, потому что он потом не отдаст или потеряет. Но такое бывает не только с Роналду, а со всеми игроками, — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

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