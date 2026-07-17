«Он мяча чаще касался». Аршавин — о том, что у Возиньи больше обводок на ЧМ, чем у Роналду

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» и санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал информацию, что у голкипера Кабо-Верде Возиньи было больше успешных обводок, чем у португальского нападающего Криштиану Роналду на чемпионате мира — 2026. Сборная Кабо-Верде вылетела из турнира на стадии 1/16 финала, Португалия добралась до 1/8.

— У него (Возиньи. — Прим. «Чемпионата») обводок больше, чем у Роналду. Успешных.

— Ну это неудивительно, в принципе.

— Почему?

— Он мяча чаще касался, чем Роналду.

— А вы верите в эту теорию, что игроки сборной Португалии не хотели играть на Роналду? Специально ему мяч не давали.

— Может быть, при прочих равных они считали, что ему лучше не давать, потому что он потом не отдаст или потеряет. Но такое бывает не только с Роналду, а со всеми игроками, — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.